Football (Coupe de la province P3-P4): Croatia Wandre a fini par faire craquer Thisnes

Dans cette situation, un homme va se mettre plus en évidence que les autres durant les nonante minutes: Mathieu Belme. Après avoir contraint Romain Pierret à une horizontale sur coup franc, il va ouvrir le score d’un subtil ballon piqué du gauche à la suite d’un corner mal repoussé. C’est 1-0 alors qu’on arrive à la demi-heure.

Une ouverture du score qui a le don de réveiller les visiteurs qui se lancent à l’assaut du but de Daniel. Et c’est finalement Oho, de la tête sur un coup franc de Hanoset, qui va ramener les deux équipes à égalité peu de temps avant la pause (1-1).

Comme dans le premier acte, les hommes de Pierre Longueville sont les premiers à véritablement rentrer dans ce second acte et c’est de nouveau Belme, d’un coup franc tendu qui surprend Pierret, qui va remettre les siens aux commandes (2-1).

Il reste alors une bonne demi-heure à jouer et ces trente minutes seront exclusivement à mettre à l’actif des Wandruziens. Brncic, par deux fois, et Bury passent proches de l’égalisation avant que Tomasovic ne profite d’un cafouillage dans le petit rectangle de Daniel pour glisser son pied entre le portier thisnois et De Vierman et ainsi relancer la rencontre (2-2).

Très proches l’une de l’autre, les deux formations vont ensuite se neutraliser durant un quart d’heure et doivent ainsi se départager aux tirs au but. Les six premiers tireurs s’en sortent avec brio avant que Daniel ne repousse la tentative du capitaine Brncic. Mais Valentin Petit et Ghafghaf se loupent ensuite alors que, entre-temps, Oho avait converti sa tentative. 3-4 lors de cette séance, c’est bien Croatia Wandre qui poursuit sa route dans cette compétition alors que Thisnes va pouvoir se consacrer exclusivement au championnat.

Revivez la rencontre en direct : https://fb.watch/iNBSNt1Yxy/

Arbitre: Fabien Laforge.

Cartes jaunes: Brncic, Gérard, Sasso, Dierickx, Bury, De Vierman, Vandenberg,

Buts: Belme (1-0, 28e), Hoho (1-1, 42e), Belme (2-1, 57e), Tomasovic (2-2, 72e)

Tirs au but: Hanoset (0-1), Belme (1-1), Katzenburg (1-2), Dierickx (2-2), Busarello (2-3), De Vierman (3-3), Brncic (3-3), V.Petit (3-3), Oho (3-4), Ghafgahf (3-4).

THISNES: Daniel, Sasso (86e H’Mamou), De Vierman, B.Petit, Vanderveck, Vandenberg, Dierickx, Parthoens (66e Ghafghaf), Belme, Landrain, V.Petit

CROATIA WANDRE: R.Pierret, Hanoset, Katzenburg, Krawczyk (46e Moureau), Orban, Hoho, Gérard (63e Henrard), Brncic, Bury, Tomasovic (75e Droeven), Busarello.