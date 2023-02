Divisions 2 et 3: Pascal Bairamjan, futur T1 de l’Union Hutoise: "Je suis content mais d’abord, je pense à Soilières"

On s’y attendait et c’est donc officiel depuis ce dimanche midi: c’est Pascal Bairamjan qui a été choisi pour driver la future Union Hutoise. A ses côtés, donc, son fidèle adjoint David Pauly alors que Nicolas Pire sera le coach des gardiens. L’impact de Solières, qui va donner à la future structure, l’essentiel du budget, aura donc été décisif. "Je suis évidemment ravi, assure l’actuel coach de Solières. Et quelque part, c’est logique vu que Solières et Huy ont été mes deux derniers clubs. Je connais donc bien les deux maisons et j’ai pris beaucoup de plaisir à bosser dans les deux clubs. Là, c’est bien qu’on ait regroupé les forces vives des deux clubs. Je n’ai pas été surpris plus que ça car je pense que David et moi avons été jugés sur base de notre travail." Avec, malgré tout, une pensée pour Manu Papalino. "Oui, on s’est envoyé un message et il m’a félicité, dit-il. Moi aussi car il a abattu du fameux boulot à Huy." Reste maintenant à sauver les meubles avec Solières en D2 ACFF pour… propulser la future Union Hutoise en D2 et non en D3. "Oui, c’est d’ailleurs ce qui m’intéresse au plus haut point, assure-t-il. Là, on va aussi préparer la saison prochaine, mais focus sur la saison en cours. Tout reste à faire et on va le faire…"