Basket-ball (Régionale 2): Huy n’a rivalisé avec Beez que durant une moitié de match

Pourtant, si les locaux mettaient d’entrée une grosse pression, Huy trouvait des espaces pour rester au contact. Njoumegni s’imposait sur la première action dans la raquette alors que Royen et Bennardo y allaient de leurs bombes, les Hutois étaient finalement bien dans leur match. Sortant du banc, Tiquet et Jaco se mettaient en avant pour être six marqueurs différents sur un quart que Royen terminait en mettant les cinq derniers points des Mosans qui faisaient 19-19.

Malheureusement, la suite était bien plus compliquée avec un marquoir n’avançant plus alors que les locaux continuaient à mettre de la pression et à enchaîner les paniers. "Dans leurs rotations, les Namurois ont été performants alors que l’on a clairement vu notre manque de cohésion et de justesse. C’est malheureusement toujours comme cela et malgré la bonne volonté de tous, dès que l’on n’est plus frais mentalement, tout explose", reconnaissait un Jovenau dont les troupes étaient menées 41-29 à la pause.

Requinqués pendant la pause, Royen et Bennardo reprenaient positivement la seconde période (20-19) avant de voir l’histoire se répéter et les locaux claquant un (trop) sévère 30-8 pour fixer les chiffres.

QT : 19-19, 22-10 (41-29), 20-19 (61-48), 30-8.

HUY : Tiquet 7, Roncali 2, Jaco 7, Royen 13, Puddu 0, Bennardo 10, Njoumegni 6, Maah 13.