Basket-ball (Provinciale 1): Waremme B conforte sa première place

Car, avant cela, même si les Wawas semblaient avoir le match en main via le bon départ de Bastin, Deville et Martin Ceulers, les Liégeois n’allaient pas lâcher. À -6 à la pause malgré une belle réussite à distance, les Collégiens allaient rappliquer en fin de troisième quart avec un 45-43 au marquoir. Allait-on assister à un retournement de situation ? Pas du tout car les locaux allaient reprendre leurs esprits au meilleur moment avec un Guillaume Ceulers vital. Des rebonds, des points et un assist pour un Bellem de plus en plus intéressant, le Wawa sonnait la charge pour faire 54-46 à la 30e.

La machine était relancée avec des choix intelligents sur les changements défensifs visiteurs. Sur une perte de balle, le marquoir passait à 56-50 mais c’était le dernier moment de stress. En effectuant ses rotations, Gaudoux relançait un Cools écœurant ses adversaires en fin de match alignant les paniers dans la raquette pour mettre les Liégeois KO. Reprenant la distribution, Piedboeuf ne perdait plus une balle et rentrait une bombe permettant de passer la barre des dix points d’avance alors que Corvers rentrait deux chiffres pour conclure le festival final fait d’un 22-10 permettant de faire un +20 au marquoir final… afin de rester à la première place du général, Alleur et Spa n’ayant, cette fois, pas perdu de plumes.

QT : 19-15, 16-14 (35-29), 19-17 (54-46), 22-10.

WAREMME B: G.Ceulers 5, Lambion 0, Parent 0, Piedboeuf 6, M.Ceulers 10, Deville 13, Bellem 6, Cools 14, Menu 2, Germay 1, Bastin 8, Corvers 11.

ESL UNITED C: Longueville 0, Rocour 3, Dewever 7, Grégoire 3, Francoeur 21, Mathieu 10, Jérôme 6, Kikhela Mavinga 2, Barbir 4.