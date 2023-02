Basket-ball (P1): les Hannutois étaient sur un nuage

Maintenant, pour gagner ce genre de rencontre, rien de neuf, il faut défendre et cela, Villers n’allait jamais le faire. Alors que Hannut devait logiquement se positionner en zone, Vercruysse, Vercauteren, Lussadissu et même N. Servais rentraient des tirs de loin. Mais, en parallèle, Goffin débutait un récital pour mettre ses coéquipiers sur du velours. 13 points pour l’ailier Hesbignon et 27 pour son équipe dans un premier quart sans temps mort.

Dans le 2e quart, Bielen devait sortir sur blessure et Villers recevait une dernière chance de prendre ce derby. N. Servais et ses coéquipiers continuaient alors à alimenter le marquoir mais, encore une fois, impossible de trouver l’énergie pour limiter des visiteurs voyant Dibenedetto et Lambert répliquer à chaque fois. Bref, à la pause, on avait vu énormément de paniers mais ce sont les visiteurs qui étaient sur du velours (51-57).

Ayant su se préserver des fautes, les Verts haussaient le ton au 2e acte. Goffin repartait de plus belle alors que Michaux tenait sa place dans une défense de mieux en mieux en place. Villers perdait alors pied, ne mettant que 13 points dans le 3e quart, 15 dans le dernier et sans jamais trouver une parade défensive. S’énervant plus que réagissant dans le jeu, les locaux voyaient encore cette rencontre leur tourner le dos face à des Hannutois séduisants, pouvant calmement mettre leur jeu en place pour signer une victoire finalement peu contestée. À noter la tournée générale de Materne pour les 100 points. N’ayant plus de crainte à se faire pour le futur, Hannut pourra profiter de la fin de saison alors qu’il n’y a plus qu’un miracle à espérer ou créer pour que Villers reste en P1.

QT: 22-27, 29-30 (51-57), 13-20 (64-77), 15-25.

VILLERS: Marteau 0, Rappe 3, Krala 2, Parfondry 0, Vercruysse 15, Vercauteren 10, Bremer 8, Lussadissu 17, Q. Servais 3, Aldeghi 7, N. Servais 15.

HANNUT: Bielen 2, Materne 22, Bisschop 10, Goffin 28, Dibenedetto 23, Lambert 11, Michaux 6.