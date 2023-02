Football - P3A : Oreye prolonge huit joueurs d’un coup

On fait les choses dans l’ordre à Oreye. Et bien en plus. Ainsi, après avoir prolongé le coach Sébastien Lapierre pour une saison, on a décidé de se mettre à table avec les éléments du noyau actuel. Les premières discussions ont été positives puisqu huit joueurs ont décidé de prolonger leur bail en Hesbaye : Grégory De Giorgi, Justin Charlier, Simon Lenoir, Ludovic Thiery, Ludovic Smit, Cédric Smit, Jérôme Olivier et Loic Bartusevicius.