Waremme Volley (Liga): dernière ligne droite pour les Hesbignons ce dimanche 19 février 2023

Pour écrire l’histoire

Lanterne rouge de Liga, Waremme compte bien terminer cette phase classique sur une bonne note. Loin d’être une sinécure, puisque les Wawas n’ont encore jamais battu Roulers depuis qu’ils évoluent dans la plus haute division belge. "J’ai envie que mes joueurs se fassent plaisir et offrent le plus beau spectacle possible à nos supporters, confie le coach. C’est le genre de match où nous n’avons rien à perdre. On sait que Roulers est un ton au-dessus de nous." Mais partir en victime consentante n’est pas le genre de la maison hesbignonne. "Je reste persuadé que mes joueurs sont capables de réaliser un exploit. On est déjà parvenu à écrire l’histoire du club cette saison en Coupe de Belgique, pourquoi pas continuer de la sorte dimanche ? La rencontre vient à point nommé pour montrer de quoi on est capable. Ce sera aussi l’occasion de préparer les play-off 2."

"On doit monter en puissance"

Car Waremme n’aura pas le temps de chômer. "Ce deuxième championnat débute le premier week-end de mars et si on souhaite bien performer, on doit monter en puissance. Même si ce ne sera pas évident face à un adversaire comme Roulers, les gars sont conscients qu’ils devront tout donner et ne jamais baisser les bras, glisse Frédéric Servotte, qui pourra compter sur l’ensemble de son noyau hormis Martin Lallemand. Son opération s’est d’ailleurs très bien passée. Il sera avec nous dès ce dimanche pour soutenir l’équipe. Ses qualités manquent forcément au groupe…"

Les Waremmiens espèrent ainsi terminer la phase classique de la meilleure des manières, qu’importe leur position au classement.