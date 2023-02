Jogging - La Promenade du Geer retrouve le complexe sportif rénové

Au niveau des parcours, les enfants ne sont pas oubliés avec un tracé de 1 000 mètres pour un départ à 10 heures dimanche. Une demi-heure plus tard, place à un départ groupé pour les plus grands qui pourront choisir entre 5, 10 ou 15 kilomètres. "Les parcours empruntent les routes du village et les sentiers le long du Geer. Pour les deux plus grands tracés, un passage dans le bois de Saint-Hubert est prévu. Mais le tout est relativement plat ", précise l’organisateur. Vestiaires, douches, tombola et petite restauration, tout sera mis en place pour vous satisfaire après l’effort !