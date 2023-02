Football - P3A: Quinze joueurs rempilent à Warnant B

Visiblement, l’heure est aux prolongations du côté de Warnant. Et il n’y a pas que l’équipe fanion qui est concernée puisque quinze joueurs de Warnant B ont rempilé pour une saison supplémentaire. Et ce, alors qu’Alain Fays et Vincent Delhalle, le duo d’entraîneurs, n’ont pas encore officiellement prolongé. Ainsi, Mathieu Mestdag, Loic et Cédric Dony, Antoine Delvaux, Martin Ronveaux, Julien Delhalle, Brian Fays, Maxim Thirion, Clément Broze, Gaëtan De Gheus, Antoine Hankart, Joffrey Gratien, Maxim Rossoux, François Ubieta et Justin Bonroy porteront toujours la tunique verte la saison prochaine. "Je suis étonné de voir à quel point l’entente est forte. Quinze joueurs ont prolongé, c’est génial pour nous ", sourit Alain Fays.