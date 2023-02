Football - P3A: deux arrivées à Vyle-Tharoul

Le premier n’est autre que Jérémy Brems, l’offensif polyvalent de Huy B, qui était notamment passé par Wanze/Bas-Oha B auparavant. L’autre est, lui, un ancien Hutois, passé par Evelette, Waremme B et évoluant cette saison à Ouffet, puisqu’il s’agit du défenseur Quentin Humblet.

Deux joueurs qui arpentent les prés de P2A cette saison et qui confirment, donc, que Vyle-Tharoul sera encore un peu plus ambitieux la saison prochaine en P3A. À moins que les Condrusiens ne retrouvent la P2A via le tour final.