Football - P2A: Nouveau départ à signaler à Burdinne, celui de Damien Deltour

Tournez manège ! La fin de cycle est bel et bien enclenchée à Burdinne avec un nouveau départ acté ce vendredi, celui de Damien Deltour. La fin d’une longue aventure de six saisons entre les deux parties. "On arrive à la fin d’un cycle et cette saison fut compliquée à beaucoup de niveaux, explique le médian. Je suis fier d’avoir été à la base du projet de Burdinne et c’est le bon moment de partir vers de nouveaux projets. Je pense avoir fait le tour de la question à Burdinne. "