Football (P1): Jean-Guy Eyckmans et Christian Lallemand compléteront le staff fizois avec Éric Thirion

On connaît désormais les noms du staff complet de Fize. Aux côtés du futur T1 Éric Thirion, c’est ni plus ni moins que Jean-Guy Eyckmans qui officiera comme T2. À charge pour le manager fizois d’épauler, en plus, le coach principal. "Je serai ainsi le boss et le mandail du coach" rigole "Herman" Eyckmans. L’entraîneur des gardiens sera cette vieille connaissance de Christian Lallemand.