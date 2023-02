Football - D3 ACFF B: Huy va changer d'animation pour défier Rochefort

Et cela passe forcément par un résultat positif face au leader rochefortois, afin de sortir de l’ornière. "On va changer certaines choses, essayer de mettre une autre animation en place, insiste le T2 des Mosans. Cela fait cinq matchs qu’on ne marque presque pas, c’est problématique. Certes, Rochefort a trouvé son rythme de croisière avec son récent 31 sur 33 et ils veulent aller chercher le titre mais on ne part pas battu. Après, nous avions remporté l’aller, on sait donc qu’ils seront revanchards."

Et ce n’est pas Jérôme Bertrand, ancien Hutois et qui a été longuement blessé cette saison, qui dira le contraire, lui qui est désormais sur le retour avec Rochefort. "Ça faisait depuis mai dernier que je n’avais plus joué. Retrouver une place dans l’équipe A est toujours satisfaisant, surtout après une opération et des mois d’absence. Il faut que je retrouve tout doucement quelques sensations comme ma vitesse. Je me donne encore quelques semaines pour retrouver mon meilleur niveau, en travaillant sur mes lacunes. Mais dans l’ensemble, je me sens bien, confie le meneur de jeu, qui sait que ce déplacement à Huy n’aura rien d’une sinécure. C’est une équipe très difficile à jouer. Il faudra être prêt dès le début du match sinon on risque de se faire peur. Il faut gagner tous les matchs et ne pas se faire peur."

Car Richelle ne pointe qu’à six unités. Et Huy n’est qu’à deux points de la cinquième place de La Calamine. Comme quoi, ce match revêt peut-être une importance plus grande qu’il n’y paraît.

Arbitre: Antoine Delaye, assisté de Geoffrey Quaranta et Romain Delrée.

HUY: Manu Papalino n’avait pas encore réalisé sa sélection définitive à l’heure d’écrire ces lignes. Seule certitude, Czagiel est suspendu. Muaremi (adducteurs) est encore incertain.