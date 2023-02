Football (D2 ACFF) - "Pas de raison de changer de club": Audry Scevenels revient sur sa prolongation à Warnant avant de se rendre à La Louvière Centre

Non pas que nous ayons une boule de cristal pour voir si le leader va aller s’incliner en terres louviéroises, mais ce déplacement sera semé d’embûches tant La Louvière Centre n’est plus la même équipe que lors de son déplacement aux Burettes au mois d’octobre. " Et cette équipe a pris son rythme de croisière, pointe Stéphane Jaspart. Après Meux, on enchaîne par un autre déplacement compliqué. On sait que notre adversaire de ce dimanche possède des joueurs vifs, rapides, qui aiment prendre la profondeur. C’est une des meilleures formations de la série offensivement. Et puis, on va évoluer sur un beau et grand terrain. Ce sont des matchs amusants à jouer, il faut en profiter. Si on sait prendre quelque chose, tant mieux. Mais ce n’est pas grave si nous sommes battus."

Car, on le sait, même en cas de première place finale, Warnant ne montera pas à l’échelon supérieur. Du coup, on prépare déjà la saison 2023-2024 dans la sérénité chez les Warnantois et des bonnes nouvelles sont tombées jeudi soir avec la prolongation de huit joueurs (NDLR: voir ci-contre), dont Audry Scevenels. "Il n’y a pas de raison de changer de club. Depuis que je suis arrivé, tout se passe bien, je suis vraiment épanoui, explique celui qui disputera sa septième saison au club. On mise sur la continuité, le staff reste, d‘autres joueurs vont prolonger et il y aura sans doute quelques transferts. L’assise est là, on sera encore armé."

De quoi aborder ce long et difficile déplacement en toute sérénité.

Arbitre: Loic Theunis, assisté de Fabio Fernandes Barros et William Bara.

WARNANT: Bizimana, Olivier, Piette, Dejoie, Biscotti, Scevenels, Mavuba, Miezal, Cavillot, Ganiji, Mabanza, Debefve, Biatour, Libert, Timmermans. Fransolet est suspendu. Aharrh est au ski.