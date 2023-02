Football (D2 ACFF): Oumar Barry, le métronome verlainois

"Le mois de janvier a été très compliqué. Non pas dans le jeu car on a livré deux bonnes prestations et une très mauvaise contre Seraing B mais cela n’a pas tourné en notre faveur. Et puis, pour la première fois de la saison, certaines décisions arbitrables étaient vraiment discutables", résume Oumar Barry.

De retour aux premiers plans, les Verts ont rarement livré un tel championnat au niveau de la régularité. "Quand on compare avec la saison dernière, c’est le jour et la nuit. Pourtant, le noyau n’a que très peu changé. La recette gagnante ? Il n’y en a pas. Une fois que tu marques, c’est beaucoup plus facile mais, cette année, tout nous réussit et la chance est avec nous", confie Oumar Barry.

"Ne pas grandir trop vite"

Alors que Verlaine a demandé sa licence pour rejoindre la N1, l’éventualité d’une montée est plus que jamais à l’ordre du jour au stade Des Six Bonniers. "Voir le club grandir de la sorte, c’est fou pour un si petit village. Je ne regrette pas un seul instant d’avoir prolongé l’année passée. Verlaine continue de progresser chaque année, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Ce serait dommage de se brûler. La N1 ? Bien sûr, on y pense un peu mais ce n’est pas une obsession, poursuit le joueur présent à Verlaine depuis 2015, avant de revenir sur sa saison. J e pense avoir enchaîné les bonnes prestations. Je n’ai rien à me reprocher."

De quoi envisager le prochain exercice de la meilleure des manières.

"Aucun joueur n’a encore été vu par le comité, assure Oumar. C’est encore trop tôt pour évoquer mon futur. J’aime ce club et je donnerai ma réponse dans plusieurs mois. Avec les entraînements qui devraient augmenter la saison prochaine, je ne sais pas comment ça va se passer avec le boulot. On verra…"

Qu’à cela ne tienne, le sympathique Oumar est toujours bien présent avec les Taureaux, pour le grand bonheur des supporters verlainois.

Arbitre: Alexis Magas.

VERLAINE: tout le monde est disponible.