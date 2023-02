Football (D2 ACFF): le maintien de Waremme passera inévitablement par un exploit

On ne le cesse de le répéter: s’il veut se sauver, Waremme doit prendre impérativement des points. Les Wawas, qui n’ont plus gagné depuis le 10 décembre dernier, ont vu leurs concurrents directs engranger des points ces deux dernières semaines. Pas de quoi pour autant inquiéter Henri Verjans. "Mathématiquement tout est encore possible. Je me souviens, il y a trente ans, j’ai repris une équipe qui avait neuf points de retard sur le premier non descendant. On est tout de même parvenu à se sauver. Ce ne sont pas des paroles en l’air, ce maintien, j’y crois vraiment", explique l’entraineur waremmien.