Football (D2 ACFF): avec ses renforts, Solières n’a plus le choix

Pour preuve, Solières vient d’encaisser onze buts en trois matchs et reste dans une situation instable au classement. "Mais ça va changer avec nos renforts. On va enfin pouvoir aligner une équipe plus compétitive", assure David Pauly, le T2.

Parmi les nouveaux venus, on retrouve Amine Jiyar. L’ancienne coqueluche du RFC Liège va sans doute goûter ses premières minutes avec Solières ce samedi soir. "Je suis prêt, dit-il. Le coach m’a dit que j’étais qualifié pour ce week-end, j’ai vraiment hâte." Car cela fait de nombreux mois que le joueur de 28 ans n’a plus disputé une rencontre officielle. "Je ne suis pas encore au top physiquement mais j’ai disputé 70 minutes la semaine dernière lors d’un match amical et le coach était content de moi. Et moi aussi (rires), explique le médian.

Cette semaine, j’avais de très bonnes sensations. Je ne suis évidemment pas encore à mon meilleur niveau mais je peux apporter pas mal de choses à cette équipe."

Le président est descendu dans le vestiaire

Une semaine après l’annonce officielle de la fusion avec Huy, Jean-Marc Fortin, l’homme fort soliérois, est descendu dans le vestiaire jeudi soir. "Pour expliquer aux joueurs les contours de cette fusion, explique Maxime Crahay, le capitaine. Monsieur Fortin a rappelé la nécessité au groupe de se maintenir en D2. On a senti qu’il était toujours derrière nous."

"Quand je vois la qualité qu’il y a dans ce noyau, je ne me fais vraiment pas de soucis pour le maintien, ajoute Amine Jiyar, qui n’a pas encore statué sur son avenir. J’habite à Bruxelles et me rendre trois fois par semaine à Solières me prend du temps. Néanmoins, je me sens bien ici depuis que je suis arrivé."

En attendant, les Hutois devront impérativement relever la tête, surtout défensivement, s’ils veulent rester en vie dans cette D2 ACFF.

Arbitre: Francesco Muratore.

SOLIERES: Bartholomé est suspendu, alors que Elatlassi est blessé. Le reste du noyau est disponible.