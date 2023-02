Football (Coupe de Province): suivez Thisnes – Croatia Wandre en direct sur l’Avenir Huy/Waremme ce samedi 18 février 2023

Les Thisnois seront d’autant plus motivés qu’ils ont encore en travers de la gorge leur finale perdue la saison dernière face à Eupen B. Et pour l’occasion, nous avons décidé de vous gâter puisqu’on vous proposera de suivre la rencontre en direct commenté grâce à la collaboration de Wallsport et Olivier Javaux. Début des hostilités samedi sur le coup de 19h50.

Voici le lien du match

https://www.facebook.com/events/1609820309488946/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A598305404998937%7D%7D]%22%7D