Football - Coupe de la province (P3-P4): Thisnes - Croatia Wandre: le duel des mastodontes de P3

Mathieu Belme, Alexandre Bury, Benjamin Petit, Alan Brncic, Benoît Daniel, Damien Busarello et encore beaucoup d’autres, il y aura du beau monde ce samedi soir (NDLR: coup d’envoi à 20h) à Thisnes pour la rencontre opposant les locaux au Croatia Wandre. Si cet affrontement aura tout d’un match de gala entre les deux probables futurs champions de P3A et de P3B, l’enjeu est tout de même présent puisqu’une qualification pour le prochain tour de cette Coupe de la province est en jeu. Et qui dit beau parcours dans cette compétition dit aussi qualification pour la prochaine édition de la Coupe de Belgique. Les Thisnois seront d’autant plus motivés qu’ils ont encore en travers de la gorge leur finale perdue la saison dernière face à Eupen B. Et pour l’occasion, nous avons décidé de vous gâter puisqu’on vous proposera de suivre la rencontre en direct commenté grâce à la collaboration de Wallsport et Olivier Javaux. Début des hostilités samedi sur le coup de 19h50.