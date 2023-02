Basket-ball (régionale 1): Gaudoux: "Ce sera spécial"

Maintenant, l’homme qui sera vraiment à suivre lors de ce match, c’est Maxime Gaudoux, le meilleur marquer hesbignon ayant dû faire l’impasse sur le match aller. "J’avais effectivement dû regarder ce match serré depuis le banc. Ce n’est jamais agréable et je suis content d’être cette fois sur le terrain. Un match au sommet, c’est toujours un peu particulier, surtout dans la situation qui est la nôtre. Et si la saveur sera légèrement différente, nous ne sommes ni l’équipe à se mettre la pression ni celle à prendre ce duel à la légère. On va tout donner comme de coutume, avec la volonté de faire le mieux possible."

Évidemment, on aurait aimé voir Dedave sur le terrain mais l’ancien ailier d’Ombret est toujours sur la touche car blessé au genou. Face à Waremme, il y aura tout de même énormément de talent avec, là aussi, énormément de joueurs qui ont connu les divisions nationales. "J’ai joué par le passé avec Allemand, Boxus ou encore Malpas. Ce sont des joueurs qui ont du talent et qui savent ce qu’est le basket. J’espère que tout le monde va passer un moment sympa et que tout le monde viendra avec l’envie de jouer au basket ", espère la gâchette hesbignonne.