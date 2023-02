Tennis de table (P2): Crisnée A signe une troisième victoire en

En P2A, le TT Cercle n’est pas passé loin de sa huitième victoire dans le derby face à Ivoz. Les Saint-Georgiens, qui ont pu une fois de plus compter sur un Greg Weyn des grands soirs, ont été battus d’une courte tête. "On va disputer la fin de saison en roue libre avant de recharger les batteries pour l’année prochaine. On visera le titre, les ambitions ne changeront pas, même après une première saison un peu décevante dans cette P2 très relevée", explique Quentin Servais, le président du club.