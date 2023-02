Patapongistes et Tihange l’ont appris à leurs dépens, même si le premier club cité avait acté la venue de Serge Moureau (B6). À six rencontres de la fin du championnat, les deux formations promues cette année au sein du plus haut échelon provincial occupent toutes les deux l’avant-dernière position en P1 A et B. " On savait que notre retour en P1 serait très compliqué, avance Stéphane Klaric, le capitaine tihangeois. En regardant tous les autres noyaux de la série, notre équipe pointe à la dernière place. Cependant, on a prouvé à plusieurs reprises qu’on pouvait inquiéter toutes les équipes. Le tournant ? C’est sans aucun doute notre défaite (NDLR: 10-6) contre Ermitage. Là, on avait vraiment pris un coup au moral."

Le constat est identique pour les Patapongistes, qui ont concédé une nouvelle défaite 9-7. "Avec trois ou quatre descendants (NDLR: Oupeye descendra en P2 quoi qu’il arrive), cela va être compliqué pour nous mais on ne baissera pas les bras. Tant que mathématiquement on n’est pas relégable, on jouera le coup à fond", expliquait il y a quelques jours Giuliano Ricottone. Avec quatre points de retard sur le premier non-descendant, la tâche s’annonce en effet compliquée.

Un petit coup dur pour le ping régional qui est déjà assuré de voir Viamont A descendre en deuxième provinciale.

Saint-Georges B bientôt en WB ?

Si Chiroux A s’est incliné dans la petite salle d’Ermitage, Saint-Georges C est passé à deux doigts de la correctionnelle à Tiège. Les Saint-Georgiens occupent toujours la troisième place du classement dans cette P1A. Une division dans laquelle, Robertville, où évolue l’Amaytois Clement Lecomte, sera champion dans les semaines à venir.

En P1B, Saint-Georges B a pris la mesure de Wanze, dans le derby. "Malheureusement, ils n’avaient aligné que trois joueurs, explique Fabrice Garze, avant d’évoquer la deuxième place de son équipe. Si on a la possibilité de monter en régionale. on le fera. Le club ne compte pas déforcer l’équipe pour le reste du championnat."