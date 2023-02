Tennis de table (N3 et WB): Saint-Georges A assure sa place sur le podium, Bettincourt A reste en danger

En troisième nationale, Saint-Georges A se déplaçait à Schuelen, quatrième de classe. Une formation que les Saint-Georgiens craignaient. "À l’aller, nous avions été tenus en échec, se souvient Claude Bodart. Et puis, un joueur comme Pepijn Surmont n’avait pas encore connu la défaite au deuxième tour. Je m’attendais à un match très compliqué." Il n’en aura finalement rien été. La faute à une formation de Schuelen bien trop déforcée. "Après une excellente entame de match, on savait que nous allions vivre un interclubs plus facile que prévu" , commente Claude Bodart, auteur d’un sans-faute. Du coup, Saint-Georges reste deuxième et est assuré de terminer, au minimum, à la troisième place. Ce samedi, les Hesbignons reçoivent Meerdaal, troisième, pour définitivement faire un pas de géant vers la deuxième nationale.