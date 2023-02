Rallye de Suède: Dumont: "Certainement un des plus beaux rallyes de l’année"

Maturité

Pour une première en JWRC, perdre près de deux minutes d’entrée de jeu peut procurer une certaine frustration, mais celle-ci n’a pas empiété sur la concentration du jeune équipage. "Dans les premières spéciales, on perdait quand même près de trois, voire quatre secondes au kilomètre, ça représente beaucoup de temps. Couplées aux secondes qu’on a perdues avec la mécanique, on était déjà loin dès le début. Mais il a été très patient, il a conduit avec un grand calme. Il n’a pas voulu aller trop vite, et au final ça a été tout seul. On a fini la journée de samedi avec un chrono plus lent d’une seconde au kilomètre par rapport au leader. Je lui tire mon chapeau, il a fameusement évolué. "

Si l’évolution est marquante, c’est que le pilote Verviétois n’avait aucune connaissance de la conduite d’une 4x4, et encore moins de la neige. "L’air de rien, cette voiture va vite. On a tout découvert à grande vitesse réelle, et le fait d’être à l’arrivée avec une voiture intacte, prouve que nous avons vraiment fait preuve de maturité. On est rentré à la septième position mais si on fait le compte, on aurait pu terminer sixièmes, sans compter le temps perdu avec les soucis mécaniques."

Les deux comparses sont revenus avec des étoiles plein les yeux. Focus maintenant sur la Croatie, du 20 au 23 avril, pour l’épreuve qui devrait le plus convenir au duo. "On participera à un rallye de préparation en Croatie trois semaines avant pour vraiment optimiser nos chances."