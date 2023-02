BC Belleflamme F 64 - Rebond Neuville 57

Contre une équipe comptant deux succès, Neuville pouvait espérer la passe de deux. Mais en étant directement reléguées à dix longueurs, les troupes de Masson n’allaient pas réussir à revenir complètement. Il faut dire que l’exclusion pour deux techniques de Devolder et les cinq fautes de Rorive n’ont pas aidé.

QT : 25-15, 15-12 (40-27), 13-16 (53-43), 11-14.

NEUVILLE : Hendrix 20, Pierrat 2, Devolder 1, Vantraelen 3, Bauduin 12, Criminisi 2, Clerinx 2, Rorive 14, Lucas 0.

BC Hannut D 43 - RBC Alleur E 87

En effectif réduit, les troupes d’Arnaud Munten ont directement explosé. Avec le seul Ergot connectant en début de rencontre, le marquoir frôlait directement la correctionnelle: 10-24. Et comme la défense ne relevait la tête dans aucun des quarts, la défaite était inéluctable.

QT : 10-24, 10-20 (20-44), 7-19 (27-63), 16-24.

HANNUT D: Munten Au 5, Debled 0, Ergot 7, Ducenne 0, Plomteux 10, Zekhnini 6, Munten Ar 10, Hentschel 4.

Série B

BC Hannut C 32 - BC Cointe C 80

Long calvaire pour les Hannutois dirigés par Arnaud Munten. Mis à part les efforts de Mucyo et un peu Michotte dans le troisième quart, le seul équilibré, les Verts ont été en manque cruel d’inspiration et de réussite.

QT : 4-15, 9-22 (13-37), 15-19 (28-58), 4-24.

HANNUT C : Huart 0, Plainevaux 0, Mucyo 14, Gillis 2, Lefevre 2, Michotte 8, Delvaux 6.

Série D

BBC Eupen 47 - ABC Waremme D 45

Avec un score de 21-10 dans le premier quart, tout était déjà joué. En effet, même si les troupes de William Scott allaient remporter les trois autres quarts, impossible de passer devant sur le buzzer. Bien qu’ayant clairement tremblé, les visiteurs avaient l’énergie pour sauver leur victoire.

QT : 21-10, 8-13 (29-23), 7-10 (36-33), 11-12.

WAREMME D: Rorive 4, Ayari 2, Godart 1, Cornet 5, Thirion 10, Lambert 2, Collin 16, Lamproye 2, Claes 2, Ndombasiolenga 0, Van Keirsbilck 1.

Harimalia 44 - Union Huy Basket C 42

Enorme amertume pour les Hutois qui ont fait la course en tête pendant toute cette rencontre avant de s’incliner sur le fil. Avec un deuxième quart impressionnant défensivement, les troupes de Nicolas Danze faisaient le break et même si elles rataient le KO dans le troisième quart, tout était positif avant la dernière ligne droite: 30-37. Malheureusement, ne marquant plus que cinq points en dix minutes, le groupe explosait au pire moment.

QT : 13-12, 8-16 (21-28), 9-9 (30-37), 14-5.

HUY C: Lemaitre 7, Halut 4, Delhez 7, Gaspart 4, Roba 7, Vandenbossche 2, Langlois 6, Vanhees 2, Bolly 0, Pirard 0.