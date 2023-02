Les 75 ans de Porsche fêtés en juin à Huy

Ce programme quatre en un est un véritable atout selon les organisateurs. Non seulement il se différencie des activités traditionnelles proposées aux Porschistes, mais il permet aussi une communion entre les centres d’intérêt de chacun. "Nous construisons notre événement pour que chacun puisse y trouver son compte et participer et/ou assister aux autres volets du week-end. Nous évitons au maximum le chevauchement des diverses activités, explique Yves Matton, l’un des initiateurs du projet dans un communiqué. À l’heure actuelle, nous pouvons déjà confirmer que la balade touristique aura lieu le samedi, sous une nouvelle formule ‘all in’. Le dimanche sera consacré aux événements purement sportifs, à savoir les rallyes de vitesse et de régularité sportive. Nous y maintenons une catégorie ‘Démo’pour ceux qui veulent se faire plaisir sur route sécurisée et fermée. Même avec un véhicule d’origine pour autant qu’il soit antérieur à 1996. N’oublions pas le codriving caritatif qui offre au grand public la possibilité de s’installer en passager à bord d’une Porsche."

Premières précisions

Sachez déjà que le rallye de vitesse devrait proposer entre 110 et 120 km de spéciales tracées sur les contreforts de Huy. Une course où le public pourra revoir Robert Droogmans en compétition au volant d’une 911. Un beau clin d’œil pour les 60 ans de ce modèle ! Cette épreuve accueillera les équipages étrangers, les ancêtres, les protos modifiés et les modernes GT3.

L’épreuve de régularité, au label VHRS (véhicules historiques de régularité sportive), empruntera le même parcours, mais avec des moyennes de 50 ou 65 km/h. Le tout sera concocté par une pointure de la discipline, Yves Noelanders.

Halte à la mi-journée

Quant à la balade organisée sur routes ouvertes et dans le strict respect du code de la route, elle emmènera les Porschistes dans les plus spectaculaires recoins de Wallonie en empruntant un parcours spécifique. Elle sera agrémentée par une savoureuse halte à la mi-journée. Et le codriving caritatif dans tout cela ? Il se concentrera sur la région hutoise.

Qu’ils comptent 4, 6, 8 ou 10 cylindres, qu’ils soient à moteur avant, central ou arrière, qu’il s’agisse d’un coupé, d’un cabrio, d’une berline ou d’un SUV, tous les véhicules badgés Porsche trouveront une place lors du Rally 4 Porsche. Une manière de s’adresser à tous les pilotes et spectateurs passionnés de la firme allemande qui célèbre ses 75 ans cette année… à Huy, notamment.