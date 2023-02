Football - P3A : Laurent Mievis ne sera pas prolongé à la tête de Wanze/Bas-Oha B

Mais ce jeudi soir, les dirigeants Mosans ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec l’ancien coach de Hannut B au-delà de cette saison. "C’est une décision qui n’a pas été facile à prendre, insiste Eric Forêt. C’est quelqu’un de très attachant et qui a répondu à nos attentes en termes humains. Sportivement, les résultats ont été un peu en dents de scie et nous sommes un peu déçus même si cela n’était pas simple avec l’équipe. Il n’est certainement pas mis dehors, il termine la saison et on se quittera en bons termes."

Du côté du coach, la déception était évidemment de mise. "Oui car quelques jeunes sont sortis en équipe première et ce n'était pas évident d'assurer des résultats. Maintenant, je vais me donner à fond pour la fin de saison et j'espère trouver un nouveau projet assez rapidement." Si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre Laurent Mievis au 0496/81.87.81.

Le successeur de Laurent Mievis n’est pas encore connu mais nul doute qu’il sera désigné dans les prochains jours.