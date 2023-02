Football - P2A: Une arrivée à Burdinne, que va quitter Thomas Delhalle

On s’en doutait un peu avec l’intronisation de Manu Christiaens en tant que coach de Burdinne pour la saison prochaine, le noyau des Bleus allait subir un sacré coup de fouet. Et l’ancien coach de Hannut est bien décidé à ne pas perdre de temps. Car après les arrivées de Kevin Couscheir et Bozi Joao, il a enrôlé un troisième joueur en la personne d’Eric Munioka-Saka. Si ce nom ne vous dit probablement rien, c’est normal car ce milieu de terrain évolue cette saison à Houffalize, en P1 luxembourgeoise, après être passé par les Espoirs de Seraing et Visé.