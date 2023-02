Football - P1 : Gilson, Carraro et Beaujean prolongent à Wanze/Bas-Oha

On travaille dans la continuité à Wanze/Bas-Oha. Et comme chaque jeudi, certains joueurs sont passés à table. C’était le cas de Dylan Gilson, Théo Carraro et Noa Beaujean ce jeudi soir. Et tous trois ont décidé de poursuivre l’aventure en bord de Meuse. Trois bonnes nouvelles qui viennent s’ajouter à toutes les précédentes déjà tombées lors des dernières semaines!