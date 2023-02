Football (D2 ACFF) : Jean-Pierre Dalla Costa: "J’arrête à Stockay en mai si personne ne m’aide"

Jean-Pierre Dalla Costa, chaque année, à la même époque ou presque, vous annoncez que ce sera votre dernière saison à la tête de Stockay avant de replonger pour une campagne. Qu’est-ce qui nous fait dire que cette fois, c’est la bonne ?

Là, je pense que je suis arrivé au bout de quelque chose. Attention, je n’ai pas décidé de tout arrêter quoi qu’il arrive à Stockay, mais, oui, j’en ai parlé à mon conseil d’administration il y a quelques jours. Je leur ai dit que désormais, il me serait impossible que j’assure presque seul le montant du budget alloué au club. Une partie, je veux encore bien. Tout, il est hors de question. Je ne peux pas remettre mon avenir financier et celui de ma famille en danger pour le football. Je l’ai fait assez longtemps et là, c’est fini. J’ai besoin d’un soutien. Je veux encore bien financer en partie, mais pas tout. Ce n’est plus tenable.

Vous avez fixé un montant précis à votre CA de trouver un certain montant pour continuer votre participation au sein du club. Pensez-vous que ce soit tenable ?

Je ne sais pas, mais sans reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, mon CA n’a pas eu la possibilité de trouver une autre source de revenus que celles que j’ai trouvées. Je doute donc fort que cette fois, et à peine en quelques jours de recherche, ce soit possible. Mais on verra. Je le souhaite mais au risque de me répéter, c’est ma condition sine qua non pour continuer. J’adore le club et c’est mon club mais à un moment, il faut être raisonnable. Je ne peux pas continuer ainsi.

Vous avez fixé une deadline, celle de lundi prochain, à votre CA pour trouver les fonds, mais pour le 28 février, il faut rentrer les documents relatifs à la licence D2/D3 ACFF. Sera-ce possible afin de rester ?

Je veux y croire mais comme c’est parti là, cela va être compliqué. Je veux des garanties, pas verbales, mais écrites s’il le faut. On doit donner des certitudes au groupe, pas des promesses vaines. Depuis que je suis là, on ne doit pas un euro à qui que ce soit. Et ça ne changera pas. Mais, oui, si on ne sait pas introduire la licence en nationale à temps, alors, oui, on évoluera en P1.

Et pourquoi ne pas continuer à titre personnel à ce niveau ?

D’abord parce que je n’ai pas fait tout ce chemin pendant 11 ans pour lâcher tout et retomber trois divisions plus bas. Il y a du boulot derrière tout ça et de la sueur et je ne veux pas m’asseoir là-dessus comme ça. Ensuite, il faudra, même à ce niveau, quand même définir un budget qui soit costaud. Donc, ça ne change pas grand-chose.

Imaginez que quelqu’un d’extérieur, dans les prochains jours, débarque et vous propose son aide. Qu’est-ce que vous pouvez lui assurer ?

Si son aide est assez importante, d’intégrer le CA et de rester pour l’aider. Je peux aussi céder mon titre de président au sein du club. Je ne tiens pas nécessairement à le garder si cela peut aider Stockay à perdurer. Je suis ouvert plus que jamais à accepter d’ouvrir le club comme je l’ai toujours fait. Là, il n’est pas trop tard, mais il est grand temps.

Concrètement, n’y aurait-il pas moyen de diminuer quelque peu le budget pour qu’il soit plus accessible ?

On a pensé à ça, mais c’est compliqué. Les joueurs sont par ailleurs de plus en plus gourmands. Ils en veulent toujours plus. Je ne peux pas demander à des gars de diminuer drastiquement leurs défraiements en espérant qu’ils restent tous sans broncher. On sait ce que coûte une équipe de D2 ACFF et si on peut rogner un peu sur certains postes, le diminuer de moitié en restant compétitif est impossible.

Le 14 mai, en clôture de championnat, Stockay se déplacera à Seraing B. Cela risque d’être dur émotionnellement pour vous si vous deviez arrêter, non ?

(ému) Oui, terriblement. Je ne suis d’ailleurs pas sûr de pouvoir assister à cette rencontre. On verra à ce moment mais je dois aussi penser à ma santé. Je dois aussi aider mes enfants et penser tout doucement à ma retraite. Je dois être raisonnable. Et c’est aussi pour ça qu’il est temps qu’on m’aide. Sinon, je vous le garantis, j’arrêterai fin de saison.

Si Stockay arrête, il y aura un descendant en moins

Quel impact sur le championnat si Stockay arrête en fin de saison ? Il faut consulter l’article B749 de l’ACFF pour y voir plus clair. Si c’est un arrêt pur et dur de toute activité sportive, on parle alors de cession de patrimoine. Dans ce cas-là, il y aura alors un descendant liégeois en moins de D2 en D3 et de D3 en P1. Pareil si, d’aventure, Stockay décidait de ne pas introduire sa licence. Dans ce cas-là aussi, il y aurait un descendant en moins toujours pour la province concernée. Le malheur des uns pourrait donc faire le bonheur des autres comme on dit dans ces cas-là.