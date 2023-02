Cyclisme sur piste: Thibaut Bernard et ses partenaires sont en pleine confiance

Sur la piste de Grenchen, en Suisse, le Hannutois et ses coéquipiers (NDLR: Tuur Dens, Gianluca Pollefliet et Noa Vandenbranden) ont signé un temps de 3.51.482. Cela leur a permis de terminer aux portes de la finale, à la cinquième place de ce Championnat d'Europe, mais aussi d'améliorer leur ancien record, qui était un chrono de 3.52.480, réalisé lors des Championnats du monde disputés en octobre 2022. "C'est donc vraiment positif comme entrée en matière, ajoute Thibaut Bernard. Nous savons que nous pouvons rouler encore plus vite. D'autant plus que notre forme va s'améliorer que nous devons encore régler quelques points."

Au niveau de sa forme à lui, le Liégeois n'était en plus pas au mieux lors de son séjour en Suisse. "Non, je n'étais pas très bien pendant les épreuves de la poursuite par équipes. C'est bizarre car je me sentais super bien lors du stage de mon équipe en Espagne. J'y étais un des plus forts aux entraînements. Mais cela a été un peu moins bien à mon retour. Le staff de l'équipe nationale a donc décidé de ne pas me faire rouler la poursuite individuelle, qui avait lieu au lendemain des deux journées de la poursuite par équipes, afin que je puisse récupérer, pour avoir un jour de repos en plus."

Raison pour laquelle il n'apparaît pas dans le classement du Championnat d'Europe de la discipline. "J'ai l'impression que cela va mieux depuis, termine-t-il. On verra ce que cela donnera en Indonésie, où il n'y a pas de poursuite individuelle. Je ne ferai donc que la poursuite par équipes. Des grands noms comme Filippo Ganna pour l'Italie ou Benjamin Thomas pour la France ne serons pas là, nous essaierons donc de nous hisser dans le Top 4. "