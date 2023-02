Cyclisme - Cian Uijtdebroeks espérait plus qu'une dixième place finale sur le Tour d’Oman

Sa régularité lui a permis de finir l'épreuve de cinq jours à la neuvième place du classement final. "Ce n'est pas mauvais comme résultat", ajoute-t-il. Mais on sent qu'il en voulait plus. Bien plus. Comme son équipe Bora-Hansgrohe. "Neuvième, pour un coureur aussi jeune que Cian, c'est effectivement pas mal, d'autant plus que nous avons remporté le classement par équipes, mentionne son directeur sportif Rolf Aldag. Même si nous voulions nous battre pour plus. Mais une montée comme la Montagne Verte ne ment pas. Au niveau tactique, cela reste assez simple: ce sont les jambes qui y parlent. Nous devons analyser pourquoi Cian ne pouvait pas pousser sa puissance habituelle."

Mais Cian Uijtdebroeks, qui, pour rappel, n'a que 19 ans (NDLR: il fêtera son vingtième anniversaire à la fin du mois) a encore fait la course en tête. Et il compte à nouveau être à l'avant sur ses prochains rendez-vous, qui seront deux courses d'un jour. Deux épreuves avec du relief, qui pourrait lui convenir, avec la Faun-Ardèche Classic et la Faun-Drôme Classic, qui auront lieu en même temps que le week-end d'ouverture en Belgique, soit les 25 et 26 février. Avant de mettre le cap vers le Tour de Catalogne.