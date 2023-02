Pourtant, opposées à une équipe d’Alleur qui végète au milieu du classement, les Hesbignonnes ont réussi une entame de match parfaite: 13-20. Bien lancé par Thomas, Waremme allait malheureusement rapidement bloquer offensivement. Pas grave car le groupe tenait bon défensivement et les quelques paniers de François permettaient de virer en tête sur une bombe de Watelet: 26-30. Maintenant, au sortir des vestiaires, Waremme devait faire face à une montée en puissance de locales mettant plus de rythme. Pliant, les Wananas devaient laisser leur adversaire prendre le contrôle mais, avec les lancers de Bastin, une bombe et un lancer de Craninx les visiteuses égalisaient à 58-58 au coup de sifflet qui n’était finalement pas final.

Malheureusement, dans les prolongations, la défense encaissait rapidement quatre paniers qui faisaient mal alors que les locales ne tremblaient pas pour finir le travail aux lancers. En face, Thomas et Bastin étaient encore les seules à marquer. Un véritable coup de massue pour un groupe qui n’avait pas besoin de cette pointe de malchance. Maintenant, comme depuis la reprise, le groupe continue à travailler avec ses armes et à avancer. On le voit, les Wananas peuvent être compétitives dans certaines conditions et… Awans continue de perdre aussi. Ainsi, tant que l’échéance du 19 mars ne sera pas passée, il faut continuer à y croire. Ce sera alors le déplacement à Awans avec un average de 11 points à tenter de reprendre.

QT : 13-20, 13-10 (26-30), 17-10 (43-40), 15-18 (58-58), 12-8.

WAREMME : Cypers 4, Thomas 14, Bastin 10, Dessy L 2, Craninx 11, François 16, Watelet L 8.