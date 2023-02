Football (P4B): le jeu en (Del)vaux la chandelle

Que dire du second but marchinois provenant de ses pieds ? "Ce fut libérateur, sourit l’ancien modavien. Cela me fait un bien fou et puis, on a bien remarqué que ça a délié tout un village. En plus contre Anthisnes, une équipe contre qui on sait qu’elle est difficile à battre. Cela dit, en première période, j’aurais déjà dû clore les débats. Je rate quelques occasions qui auraient pu faire mouche et nous placer à l’abri rapidement."

Quand on le voit se prélasser sur les pelouses, on se demande bien quelles consignes lui sont données afin qu’il puisse s’épanouir. "Rien en particulier actuellement, répond celui qui a été en partie formé au RFC Huy. Je dois jouer haut, presser nos adversaires et jouer dans leur camp. Mais ce sont des remarques transmises globalement au groupe."

Quel avenir pour l’indétrônable milieu de terrain et de son club ? "Max et Gil (NDLR: Paye et Pirlet, deux joueurs expérimentés) nous encadrent pour l’instant et ils avaient bien dit que c’était jusqu’au moment où un remplaçant se montrerait, explique-t-il. Ce serait bien de terminer la saison de cette manière avant de rechanger à nouveau un groupe, mais cela reste à voir. Si une personne compétente est disponible, elle peut également nous permettre de continuer notre petit bonhomme de chemin et qui sait, nous aider à nous surpasser."