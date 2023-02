Basket-ball (R2): Haneffe a joué en patron

Lors du déplacement à Bonine en 2022, les Haneffoises, alors plus "armées" dans la raquette avaient souffert face à cette équipe du fond de classement, ne faisant le trou que dans le dernier quart. Cette fois, il y a tout simplement pas eu photo entre des deux équipes, les Templières assommant la partie d’entrée. Lemouchaux et Tosin en cheffe de file rapidement épaulées par Watrin au scoring, les paniers se succédaient rapidement avec un 27-19 du plus bel effet. "Sans nos trois erreurs individuelles permettant à l’adversaire de mettre 3 bombes, il n’y aurait même plus eu la moindre question par la suite. Les filles ont respecté le plan de match à la lettre pour proposer de très belles choses", expliquait un Frédéric Carton fier de son équipe. "Je demande énormément de choses aux filles défensivement donc il faut encore accepter qu’il y ait du déchet mais, les progrès sont clairs et on voit le basket que je veux mettre en place. "