Natation - L'Ecole de Natation de Waremme meilleur club des championnats francophones jeunes

Chose qui n’est pas impossible tant les Waremmiens ont brillé dans toutes les disciplines et dans toutes les catégories d’âge. "Tout le monde a vraiment bien nagé, poursuit la cheville ouvrière de l’ENW. On peut dire qu’on a 98% de meilleures performances personnelles ou à peu près. Je dirais qu’il y a deux enfants à sortir du lot. À commencer par Elena Wegria qui a remporté un nombre de médailles impressionnant (NDLR: sept en individuel) tout en réalisant de superbes améliorations. Et le deuxième, c’est Alexandre Glokiewicz. Il a aussi remporté plusieurs médailles (NDLR: sept en individuel) mais avec des performances un peu moins impressionnantes. Tous les autres se sont aussi améliorés de plusieurs secondes. C’est un vrai travail d’équipe, on possède vraiment un bon noyau avec une bonne mentalité. Et cela se ressent au niveau des relais où nous avons aussi gagné pas mal de médailles. Je suis vraiment heureuse pour eux, pour leur travail, leur application et leur écoute. Ce sont trois points importants et les enfants répondent favorablement. Je leur donne un dix sur dix, ils le méritent. "

Un bilan positif aussi du côté de Liège Natation

Si le groupe d’André Henveaux a évidemment fait parler de lui (NDLR: voir ci-contre), les nageurs d’Els Gitsels ont également bien performé tout au long du week-end en remportant une vingtaine de médailles. "Le bilan est positif, confirme la coach. On travaille bien et nous sommes présents sur les distances importantes avec notre petite équipe. Je suis contente de voir que ceux qui ont été alignés ont performé. Les habitudes du club, soit le fond et le demi-fond, sont maintenues. Ce qui promet de faire des bons nageurs pour plus tard. Car des petits champions, il y en a beaucoup mais des grands, un peu moins. Oui, je suis contente des résultats, cela veut dire que l’entraînement se passe bien et que leur avenir est entre de bonnes mains. Savoir faire son meilleur temps de petit bain en grand bain à peine deux mois plus tard, cela veut dire qu’on a progressé car on va toujours un peu plus vite en petit bassin."

Place désormais à plusieurs semaines de travail intensif, entrecoupé de quelques compétitions, afin de préparer au mieux les championnats de Belgique qui auront lieu au mois de juillet. Le gros objectif de l’année pour tous ces jeunes nageurs qui risquent bien d’encore nous surprendre !