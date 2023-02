Natation - Camille Henveaux et Maxime Courtois qualifiés pour l’Euro juniors en eau libre

Mais deux courses de 5 000 mètres, une pour les filles et une pour les garçons, avaient été organisées pour leur permettre de décrocher leur ticket pour l’Euro. Ce qu’ils ont fait brillamment en s’imposant chacun de leur côté. "Maxime a nagé en dessous de 57 minutes. C’est parfait, c’est une très bonne performance, abonde André Henveaux. Il est en dessous de temps de qualification de près d’une minute. Camille également, elle a vraiment bien nagé."

Et il s’en est fallu de peu pour qu’un troisième représentant de Liège Natation ne composte son billet pour l’Italie. "Noah Franquinet s’est grandement amélioré. Mais la personne présente à son couloir n’a pas sifflé à 100 mètres de l’arrivée, explique le président crisnéen. Quand on siffle, l’athlète commence à sprinter normalement. Mais ça n’a pas été le cas et il échoue à moins de cinq secondes des minima. Le tout sur une course d’une heure. Mais il se qualifiera aux championnats de Belgique en avril, j’en suis convaincu."

Et le moins que l’on puisse écrire est que Camille Henveaux et Maxime Courtois auront de bien belles ambitions pour cet Euro. "Moi, je ne suis pas un spécialiste de l’eau libre, reconnaît André Henveaux. Mais Kevin Braham, l’un des entraîneurs de la fédération, m’a dit que Camille était le prototype même de la nageuse de longue distance. Et que sa plus grande chance d’aller aux Jeux olympiques se situait sans doute sur le 10 km en eau libre. Quant à Maxime, il a définitivement opté pour l’eau libre et veut y faire quelque chose au niveau international. Il avait terminé aux portes du Top 10 l’année passée et peut viser plus haut cette fois-ci. "

Réponse à la mi-septembre !