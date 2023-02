Football - P3A: Pour Hognoul, il va falloir trouver des solutions afin d’inscrire un but

Erwin Van Den Bergh semblait dépité sur le bord du terrain. Si l’actuel coach de Hognoul, prolongé de quelques semaines par le comité, n’était pas présent sur le terrain, il a essayé de donner de la voix durant toute la rencontre afin d’insuffler une dynamique à son groupe. Mais voilà, cela fait exactement plus de 316 minutes, et un penalty inscrit justement par… Erwin Van Den Bergh à Oleye, que les Liégeois n’ont plus débloqué le compteur.