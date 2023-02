Football - P3A: Le travail d’Arnaud Hay et Wasseiges paie enfin

Et si son but de la tête n’est probablement pas le plus beau de sa carrière, il pourrait devenir l’un des plus importants. Car en tuant tout suspense (2-0) face à Hognoul, le médian a offert aux Bleus un bon matelas d’avance par rapport à la lutte au maintien. " En effet, on ne retiendra que le but hein, s’esclaffe, en compagnie d’Antoine Dumoulin, le numéro 14 de Wasseiges. En première mi-temps, je touche déjà la latte mais ici, je suis bien l’action mais j’avoue que j’ai été assez étonné de voir ma tête finir au fond des filets. Après, tant mieux, on peut surtout mettre en avant que nous venons d’enchaîner une cinquième rencontre de rang sans la moindre défaite. "

"Au-dessus physiquement"

Car, comme à leur habitude, les Hesbignons ont parfaitement repris le championnat après la trêve. Et face aux Liégeois, une forme d’esprit de revanche s’est installée dans le vestiaire tout au long de la semaine. "Nous avions à cœur de remporter le match, c’est vrai. Nous avions été battus 4-0 à l’aller, avec une mauvaise mentalité. Nous nous débrouillons habituellement mieux en deuxième partie de saison, il faut espérer que cela continue. Mais physiquement, nous étions bien au-dessus. On sent que le travail effectué durant la trêve commence à vraiment payer."

Car avec cette victoire, voilà Wasseiges à l’avant du peloton concerné par la zone rouge. Et à ce rythme, on pourrait s’attendre à voir les Wasseigeois se sauver plus rapidement que ce qui était attendu pendant les fêtes. "Nous nous étions en tout cas dit durant toute la semaine d’entraînement que cette rencontre valait au moins six points. Au moins, maintenant, nous sentons un bon bol d’air frais planer au-dessus de nous. "

Et si la mission prioritaire du club doit évidemment rester le maintien, la qualité proposée par cette équipe, du gardien à la pointe de l’attaque, montre que la colonne de gauche serait normalement un objectif un peu plus réaliste quant à la qualité de jeu. Et si jamais l’équipe de Cédric Gratia venait à prendre des points contre les cadors de la série, n’en soyez vraiment pas étonné, elle est désormais prête pour cela.