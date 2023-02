Football (P3A): Denis Wasinski a eu l’occasion d’être le héros orétois face à Warnant B

Après plus de deux mois sans pouvoir toucher le ballon suite à un œdème osseux et une trêve venue perturber sa reprise, Denis Wasinski est de retour en forme sur les terrains. Et face à Warnant B, le frère de Martin a pratiquement remporté la rencontre à lui tout seul et ce, en l’espace d’une petite demi-heure de jeu grâce à un but, à peine monté au cours du jeu et surtout, une déviation dans les derniers instants de la rencontre pour empêcher Warnant B d’égaliser. " Denis est l’homme du match, c’est incroyable " se satisfaisait même Sébastien Lapierre, son entraîneur qui a prolongé pour une saison supplémentaire. " Les sensations sont bonnes, il me faut juste du temps pour reprendre du rythme. Quand je suis monté au jeu, je savais qu’il y avait un bon coup à jouer face à une solide équipe warnantoise qui nous a souvent embêtés par le passé. "