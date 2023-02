Footbal (P2A) - "Le club passe avant tout": Olivier Orban revient sur le départ de Jofray Hella et Cédric Sarda

Le CA espère que cette décision ramènera de la sérénité au sein du club.

Le club remercie Jofray, Cédric ainsi que leur famille pour 6 belles années passées au club et leur souhaite une bonne continuation sportive. "

Un simple communiqué, qui nous a été envoyé ce mardi à midi pile, est venu confirmer ce qui était revenu à nos oreilles quelques heures auparavant: l’aventure de Jofray Hella et Cédric Sarda allait se terminer un peu plus vite que prévu avant de rejoindre Hannut. Et, ce n’est pas une surprise non plus, c’est bel et bien Yannick Pauletti, qui devait devenir le coach des Sang et Or la saison prochaine, qui va reprendre le flambeau pour assurer la fin de saison.

Ça, c’est pour la partie claire de la décision. Mais les raisons de celles-ci, bien qu’expliquées brièvement dans le communiqué, restaient nébuleuses. "N’hésitez pas à me poser des questions, rigole alors Olivier Orban. Ce qui a déclenché cette réunion ? C’est tout simplement la migration de joueurs vers Hannut. Quand Jofray m’a téléphoné pour me faire part de son choix de s’en aller, nous étions d’accord pour qu’il termine la saison. Mais à deux conditions: que l’équipe fasse tout pour atteindre le tour final et qu’il ne nous pique pas des joueurs. On voulait se quitter en bons termes. Mais le transfert de Dokens a allumé la mèche. Et je peux vous dire que d’autres ont été contactés…"

Il nous revient également que le climat, dimanche, après la rencontre, était plus que tendu entre les deux parties et n’a fait que précipiter la rupture. " Il était hors de question de vivre cela jusqu’au bout, poursuit le président braivois. La décision du CA a été unanime. Nous voulions repartir sur de nouvelles bases, autant le faire de suite pour retrouver de la sérénité. De plus, Yannick va ainsi pouvoir avoir plusieurs semaines pour imposer sa griffe et sa manière de travailler avant la saison prochaine. Avec une telle décision, il est sûr qu’on ne peut pas faire 100% de satisfaits. En tout cas, je suis confiant, je pense que le groupe sera correct jusqu’au bout. Jofray et Cédric étaient des amis, il est difficile de se séparer d’eux. Mais le club passe avant tout, il faut parfois faire fi de certaines relations."

Reste maintenant à notre coach de la décennie à trouver les ressources nécessaires dans le groupe afin que la fin de saison ne tourne pas complètement en eau de boudin…