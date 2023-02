Florian Devalet impressionne avec Oleye (P3A): "On doit croire en nos chances"

Et s’il n’est pas directement impliqué dans les buts des Hesbignons, le numéro 10 de Jean-François Nossin fait un bien fou à l’équipe en forme depuis maintenant quelques mois. Au point de demander au joueur si avec plus de 9 points d’avance sur le sixième, leur place au tour final n’est pas déjà acquise. "On peut demander un joker ? Je n’ai pas envie de nous porter l’œil en nous annonçant plus beau et plus fort mais nous avons en tout cas les qualités pour rejoindre ce tour final. Car hormis Thisnes, qui est au-dessus, nous ne devons pas avoir peur d’une équipe en particulier… "