Basket-ball (P3): Haneffe B n’a rien laissé aux Braivois

Il n’y a jamais eu de suspense, samedi soir, dans la salle de Braives pour un derby qui s’annonçait pourtant alléchant sur papier. En effet, après 10 minutes, on savait déjà que les visiteurs allaient l’emporter. Et pour cause, les troupes de Louis Stouvenakers atomisaient la partie d’entrée en limitant les locaux à 11 malheureux points dans le premier quart. Si Remy avait inscrit les 5 premiers points de son équipe, le Giants n’était pas suivi et Braives plongeait. Car, de l’autre côté du terrain, Haneffe se baladait.