Basket-ball (Analyse): Comblain B explose les anciens leaders et aide Wanze dans la course au titre

Ce week-end, tous les regards de la P2 étaient tournés vers l’équipe de Comblain B qui se lançait à l’assaut de la formation de Cointe, en tête du classement avec Wanze. Et, d’entrée, Cybers mettait le feu aux poudres pour mettre les Rouge et Blanc aux commandes. Car, face à une défense locale traditionnellement de fer, les Comblinois allaient admirablement manœuvrer, toujours collectivement, avec une répartition des points exceptionnelle, afin d’infliger une nouvelle défaite aux Grenouilles et continuer à endosser ce statut d’outsiders à la montée. Si ce forfait n’avait pas été infligé lors du premier match, les troupes de Princen seraient coleaders. Autre bonne nouvelle, l’arrivée programmée, l’année prochaine, de Benjamin Lesuisse au sein de l’effectif.