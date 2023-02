"On a remis les points sur les i": Elisha Temou revient sur la victoire de Verlaine contre Solières

"C’est clair qu’il y avait un parfum de revanche par rapport au match aller, admettait Elisha Temou. Là-bas, on n’avait pas pris le match par le bon bout et on l’avait payé cher. On avait à cœur de remettre les points sur les i. On est parfaitement entré dans le match en mettant une bonne intensité et tout a parfaitement fonctionné."

Arrivé au club à l’entame de la saison, Feugna Temou Elisha, de son véritable patronyme, apprécie la vie en Vert… et Blanc. "J’évoluais la saison passée à Gilly dans la banlieue de Charleroi, nous précise le costaud médian défensif. Mais, auparavant, j’avais joué au FC Liège ou à La Calamine. Je suis très heureux d’avoir été repris ici après un test durant l’entre-saison. Je suis devenu rapidement titulaire puis j’ai été absent quatre ou cinq semaines suite à une blessure. Nous disposons d’un effectif pléthorique où il faut se battre pour avoir sa place. Tous les joueurs sont conscients de cette concurrence et se donnent donc à fond pour être repris."

"Terminer le plus haut possible"

Évoquant la belle saison de Verlaine, notre interlocuteur camerounais insiste: "Les entraînements sont agréables et intensifs avec de nombreuses répétitions de phases, les matchs très bien préparés par le coach. L’ambiance est magnifique mais je suis bien conscient que les résultats n’y sont pas pour rien. Dans son discours, l’entraîneur mettait au départ l’accent sur le maintien mais l’appétit venant en mangeant, il ne faut plus faire la fine bouche et oser assumer notre position au classement. Nous sommes des compétiteurs et cette série de D2 est relativement homogène sauf, à mon avis, Warnant qui est au-dessus. Il faudra se battre jusqu’au bout pour terminer le plus haut possible au général."