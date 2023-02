Maxime Crahay (Solières): "Un dernier dépannage, j’espère…"

"C’était le dernier dépannage, j’espère, maugréait le joueur en quittant Verlaine samedi soir. On va récupérer des blessés, les nouvelles recrues vont pouvoir être alignées et je vais donc reprendre possession de mon rôle de gardien, mon véritable poste. J’ai de nouveau joué devant pour dépanner. Comme capitaine, j’ai envie de faire plaisir et de montrer une parfaite mentalité. Si le coach estime qu’il a besoin de moi devant parce qu’il n’a pas d’autres solutions, je l’écoute car je veux tout faire pour le club."

Parlant de la rencontre qu’il venait de disputer, Maxime devait bien déplorer: "On n’avait pas la même équipe qu’à l’aller où j’avais aussi évolué en pointe et inscrit deux buts. Ce samedi, je n’ai pas eu la moindre occasion. À part courir dans le vide et dévier deux ou trois ballons, je n’ai rien eu à faire ! C’est malheureux. C’était un match hyper-compliqué. Vivement la semaine prochaine…"

Bien évidemment au courant de la prochaine fusion entre Huy et son club actuel, le capitaine soliérois insistait: "On ne sait pas grand-chose. J’ai juste lu cette information dans L’Avenir. Je suppose que le président viendra nous parler d’ici peu mais il faut faire abstraction de cela et vivre au présent. Nous sommes là pour sauver Solières et rester en D2. De toute façon, ce serait mieux pour le nouveau club d’évoluer à cet échelon. Et moi, le sauvetage, j’y crois !"