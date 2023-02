Handball (D2) - Le HC Amay a six matchs pour éviter le pire et la descente

Énorme désillusion pour les dirigeants mosans qui, lors de la présentation de l'équipe, affichaient clairement l'objectif des play-off voire de la montée vu les transferts effectués. Le président avait misé sur l'expérience du coach Thierry Herbillon, au CV respectable, champion avec Herstal en première nationale, coach des Wolves également. Certes, il y a longtemps mais qui pouvait en dire autant avant au Hall Collignon ?

Avec également quatre transferts qui devaient amener ce plus pour encadrer et porter l'équipe autour des anciens mosans. Difficile à avaler pour le staff et la direction mosane. "C'est évident que nous sommes très loin de l'objectif prévu, concède le président Destexhe. On a monté une équipe qui, sur papier, nous donnait toute satisfaction. On ne peut pas dire que nos deux Français n'ont pas répondu à l'appel. Il faut vraiment être aveugle pour voir qu'Erwan Philouze nous a vraiment manqué contre Pelt. Et Fares Khaldi a suffisamment montré qu'il était incontournable. Quant à Rischette, là, on est déçu, on ne l'a vu qu'une fois et puis, il s'est blessé. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné par les blessures mais, il n'empêche, les autres joueurs, ont-ils répondu à nos attentes ? Qu'importe, il faudra se battre et se sauver."

Un avis partagé par le coach qui garde toute la confiance du comité puisqu'il est déjà dans la construction pour l'an prochain. "Avec, évidemment, cette fois, mes demandes. Avec le manque de sérieux, de certains, je n'ai jamais eu deux fois de suite les mêmes joueurs aux entraînements et en match. Comment peut-on penser qu'on allait jouer la tête ? Dès le deuxième match de championnat, j'avais déjà dit qu'on se battrait pour éviter la descente. On y est. On a trois semaines pour sauver le club. Il faut se regarder dans le miroir et se poser cette question: vais-je tout donner pour y arriver ? Moi, oui."