Football (P4A) : Dix prolongations d’un coup à Geer B

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ils sont dix à avoir marqué leur accord pour rester une saison de plus au club : Victorien Louis, Baudry Estiévenaert, Audry Larock, Julien Bousmanne, William Dubuisson, Florian Morren, Thibault Pirson, Alben Rasidovski, Benoït Rihon et Sabri El Fassi.

Une bonne base de travail en vue de l’exercice 2023-2024 qui, en tout cas on l’espère au club, se déroulera un échelon plus haut. C’est en tout cas bien parti car les Geerois sont actuellement en tête de leur série.