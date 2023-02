"Tout le monde a cru que j'allais mourir, pas moi" : Pierre Longueville, le coach de Thisnes, revient sur son malaise

Pierre Longueville, comment allez-vous ?

Sincèrement, je vais bien. Je suis déjà rentré chez moi. J’ai passé tous les examens et on n’a rien décelé niveau cardiaque. Pas de crise ni d’AVC. J’ai juste, pour la première fois de ma vie, eu une crise d’épilepsie. On ne m’a pas donné de traitement. La première fois, on ne donne rien. Si ça reproduit, j’aurais quelque chose car les traitements pour ça sont lourds.

Tout le monde a eu très peur ce dimanche. Avez-vous eu le sentiment de mourir ?

Pas du tout mais je ne me souviens de rien en fait. J’ai perdu connaissance à la 88e minute de jeu et je me suis réveillé dans le brancard qui m’a permis d’accéder à l’hélicoptère. Après, j’aurais pu mourir, oui car j’allais avaler ma langue. J’avais d’ailleurs le visage tout blanc et les lèvres bleues, comme un mort. Je dois ma survie à Thibault Vanhaeren, mon beau-fils, François Rosmeulen, Redwan H’Mamou, Karim Ghafghaf et à Bastien Hougardy de Lensois. Ils m’ont donné les premiers soins et je peux leur dire: sans eux, je ne serais plus là.

Les médecins vous ont-ils donné une explication quant à cette crise ?

Pas une, il y en a plein. Cela peut être un manque de sommeil, un match un peu chaud, etc. J’ai bien senti que j’étais plus tendu que d’habitude. Un derby, c’est toujours spécial, encore plus qu’un match contre Strée. Mais de là à m’évanouir.

Ce malaise ne laissera donc aucune séquelle ?

Non, tout va vraiment bien. Là, j’ai juste mal au dos car on me l’a un peu cassé. Pour le reste, tout est en ordre. Je voulais juste être absent deux jours, mais mon boss m’a interdit de reprendre. Au foot, Jérôme Remacle sera là pour m’épauler. Bref, ça ira.

Votre malaise a provoqué une grosse onde de choc sur les réseaux sociaux…

Oui, ce dimanche, dès 18h30, j’ai été assailli de messages. Près de 1000. Cela fait chaud au cœur. Merci à tous.