Football - P2A: Une erreur qui entache deux bonnes Prestitions

Outre le soutien psychologique, ses partenaires ont d’ailleurs mis un point d’honneur à ne quasi rien laisser aux Flémallois. "Après, ils n’ont presque plus été dangereux de la rencontre. On tente de retenir le positif et de se dire qu’une prestation collective comme celle-ci est encourageante pour le tour final." Où une bévue individuelle coûterait encore plus cher.